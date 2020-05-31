МИД Ирана призвал США отказаться от провалившейся политики

"Американский режим, который не выполнил свое обещание прекратить тратить деньги на зарубежные авантюры, и тонут в самовызванном кризисе Коронавируса, теперь использует злобные собаки и самое жуткое оружие, чтобы запугать протестующих", говорится в сообщении иранского МИД.

"Вместо этого США должны прислушиваться к своему народу и изменить свою провалившуюся политику", добавили в МИД.