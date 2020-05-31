31 мая 2020 г., 18:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83806381
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МИД Ирана призвал США отказаться от провалившейся политики

МИД Ирана призвал США отказаться от провалившейся политики

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана в сообщении в Twitter призвал США пересматривать свою провалившуюся политику и прислушиваться к своему народу.

"Американский режим, который не выполнил свое обещание прекратить тратить деньги на зарубежные авантюры, и тонут в самовызванном кризисе Коронавируса, теперь использует злобные собаки и самое жуткое оружие, чтобы запугать протестующих", говорится в сообщении иранского МИД.
"Вместо этого США должны прислушиваться к своему народу и изменить свою провалившуюся политику", добавили в МИД.

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