31 мая 2020 г., 17:26
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News Code: 83806345
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Посол Ирана: границы с Туркменистаном откроются с 10 июня

Посол Ирана: границы с Туркменистаном откроются с 10 июня

Тегеран, 31 мая. ИРНА — При полном соблюдении медицинских протоколов границы Ирана с Туркменистаном будут вновь открыты 10 июня, сообщил ИРНА посол Ирана в Ашхабаде Голам Аббас Арбаб.


"Возобновление перевозки и транзита через государственные границы Ирана и Туркменистана железнодорожных и автотранспортных грузов запланировано на 1 июня, однако из-за необходимости проведения на следующей неделе дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции, оно отложено на 10 июня", сказал посол.
По его словам такое решение было принято во время видеоконференции совместной технической рабочей группой, в которой приняли участие представителей министерств дорог, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел, и таможенных служб и Ирана и Туркменистана.
Посол также сообщил, что Ирана продолжает вести переговоры о возобновлении торговли с Узбекистаном через Туркменистан.
Туркмено-иранская граница была закрыта в конце февраля в связи с распространением в Иране коронавируса. Это привело к тому, что в Туркменистане резко подорожали фрукты и овощи, значительная часть из которых импортировалась из Ирана.

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