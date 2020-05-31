Посол Ирана: границы с Туркменистаном откроются с 10 июня



"Возобновление перевозки и транзита через государственные границы Ирана и Туркменистана железнодорожных и автотранспортных грузов запланировано на 1 июня, однако из-за необходимости проведения на следующей неделе дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции, оно отложено на 10 июня", сказал посол.

По его словам такое решение было принято во время видеоконференции совместной технической рабочей группой, в которой приняли участие представителей министерств дорог, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел, и таможенных служб и Ирана и Туркменистана.

Посол также сообщил, что Ирана продолжает вести переговоры о возобновлении торговли с Узбекистаном через Туркменистан.

Туркмено-иранская граница была закрыта в конце февраля в связи с распространением в Иране коронавируса. Это привело к тому, что в Туркменистане резко подорожали фрукты и овощи, значительная часть из которых импортировалась из Ирана.