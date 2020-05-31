В Иране обнаружен объект возростом 7 тыс. лет

"В результате раскопок обнаружен культурный слой 5-ого тысячелетия до н. э., 6 древних глиняных сосудов, которые по предварительным данным относятся к древнему погребению V тысячелетия до н.э.", сказал Омрани.

"Согласно исследованиям, проведенным на этом холме были обнаружены 10 архитектурных этажей, могил и керамических данных, относящихся к пятому и четвертому тысячелетию до нашей эры, в целом можно сказать, что толщина древних памятников холма Мушалан высока", добавил он.

Исторический холм Мушалан расположен в городе Саводжболаг в провинции Альборз.