Южная Корея использует иранскую технологию для производства ароматизированной минеральной воды

Член совета директоров инновационного предприятия «Exir Royan Tabiat» Али Реза Наими сказал, что некая инвестиционная группа в Южной Корее искала технологию, которая может растворять жиры в воде для использования в пищевой промышленности. "Нам удалось предоставить технологию, необходимую для корейцев", добавил он.
"Данная технология используется в пищевых добавках и пищевых продуктах, и с использованием этой формулы в настоящее время омега-6 и полезные жирные кислоты растворяются в воде с добавлением ароматизированных растворов, а также производятся ароматизированная минеральная вода", отметил он, добавив, что ароматизированная минеральная вода содержат полезные добавки для организма.
По его словам, после успешного сотрудничества с корейцами, предприятие планирует использовать эту технологию также в Иране.
Тегеран, 31 мая, ИРНА – Иранское инновационное предприятие экспортировало технологию жировой эмульсии в южнокорейскую компанию для производства ароматизированной минеральной воды в стране.
Член совета директоров инновационного предприятия «Exir Royan Tabiat» Али Реза Наими сказал, что некая инвестиционная группа в Южной Корее искала технологию, которая может растворять жиры в воде для использования в пищевой промышленности. "Нам удалось предоставить технологию, необходимую для корейцев", добавил он.
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