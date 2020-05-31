Южная Корея использует иранскую технологию для производства ароматизированной минеральной воды

Член совета директоров инновационного предприятия «Exir Royan Tabiat» Али Реза Наими сказал, что некая инвестиционная группа в Южной Корее искала технологию, которая может растворять жиры в воде для использования в пищевой промышленности. "Нам удалось предоставить технологию, необходимую для корейцев", добавил он.

"Данная технология используется в пищевых добавках и пищевых продуктах, и с использованием этой формулы в настоящее время омега-6 и полезные жирные кислоты растворяются в воде с добавлением ароматизированных растворов, а также производятся ароматизированная минеральная вода", отметил он, добавив, что ароматизированная минеральная вода содержат полезные добавки для организма.

По его словам, после успешного сотрудничества с корейцами, предприятие планирует использовать эту технологию также в Иране.