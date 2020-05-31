Противостояние США и сионистского режима — одно из основных принципов парламента Ирана

Он отметил, что Парламент 11-го продолжит путь Касема Сулеймани и оси сопротивления как неизменной стратегии и будет поддерживать палестинский народ, Хезболлу, группы сопротивления, ХАМАС, Исламский джихад и угнетенный народ Йемена. "Новый парламент всегда будет поддерживать народ, правительство и иракские религиозные деятели и готов к сотрудничеству с ними", сказал Галибаф.

"Парламент 11-го созыва считает борьбу с высокомерием как идеалом веры, таки и стратегическим интересом и рассматривает переговоры и компромисс с США в качестве мирового высокомерия бесплодными и вредными", уточнил он.

Галибаф также пообещал отомстить США за убийство Сулеймани, заявив, что месть Ирана будет завершено с полным изгнанием террористической армии США из региона.

Спикер парламента Ирана подчеркнул, что Иран намерен развивать сотрудничество с региональными странами, в частности с соседями, отметив, что Ирана не забудет настоящих друзей в трудные времена.

Галибаф добавил, что новый парламент поддерживает расширение отношений со всем мировым сообществом, но считает стратегической ошибкой доверять правительствам, имеющим черный опыт, как в их историческом прошлом, так и в опыте Исламской Республики.