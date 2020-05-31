31 мая 2020 г., 07:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83805364
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МИД: настало время для мира противостоять расизму

МИД: настало время для мира противостоять расизму

Тегеран, 31 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, исправляя твит госсекретаря США Майклом Помпео, опубликованный два года назад, заявил, что настало время для мира противостоять расизму.

«Некоторые люди не думают, что жизнь чернокожих важна. Напоминаю тем, кто ценит жизнь чернокожих: настало время для мира противостоять расизму. Мир против расизма», - написал он в Twitter.

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