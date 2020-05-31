МИД: настало время для мира противостоять расизму

«Некоторые люди не думают, что жизнь чернокожих важна. Напоминаю тем, кто ценит жизнь чернокожих: настало время для мира противостоять расизму. Мир против расизма», - написал он в Twitter.
Тегеран, 31 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, исправляя твит госсекретаря США Майклом Помпео, опубликованный два года назад, заявил, что настало время для мира противостоять расизму.
«Некоторые люди не думают, что жизнь чернокожих важна. Напоминаю тем, кто ценит жизнь чернокожих: настало время для мира противостоять расизму. Мир против расизма», - написал он в Twitter.
Тегеран, 31 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф,…
Более 650 га сельскохозяйственных угодий в городе Сельселех было выделено для выращивания рапса,…
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Представитель Организации по возобновляемой энергии Ирана Джафар Мохаммаднеж…
Ардебиль, 30 мая, ИРНА - Директор Центра интеллектуального развития детей и подростков Ардебиля…
Порт имени Шахид-Бехешти в Чабахаре, способный производить более восьми с половиной миллионов…
Одним из самых удивительных природных явлений в Иране являются горы Аладаглар «красочные горы»,…
Тегеран, 30 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подчеркнул, что безответств…
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Мэр Тегерана Пируз Ханачи, подчеркивая необходимость совершенствования…
Тегеран, 30 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал последний акт…
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Документальные фильмы «Хафиз и Гёте» и «Варс» получили награду за лучшую…
Your Comment