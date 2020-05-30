30 мая 2020 г., 21:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83805225
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Мир не будет одурачен обвинительным заключением США: МИД

Мир не будет одурачен обвинительным заключением США: МИД

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подчеркнул, что безответственный режим США, не выполнив своих обязательств перед своим народом, всегда искал способ избежать созданного им скандала.

«В новом эпизоде сериала «Выход» и в разгар глобальной эпидемии Соединенные Штаты разорвали связи со Всемирной организацией здравоохранения», - написал он в Twitter.

«Этот безответственный режим, не выполнив свой долг перед своим народом, всегда искал выход, чтобы скрыть скандал, который он сам начал. Мир не будет одурачен обвинительным заключением США», - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции завил, что «поскольку они не смогли провести необходимые реформы, мы сегодня прекратим наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения».

Он также говорил, что Всемирная организация здравоохранения не смогла эффективно отреагировать на вспышку коронавируса.

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