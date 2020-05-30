Мир не будет одурачен обвинительным заключением США: МИД

«В новом эпизоде сериала «Выход» и в разгар глобальной эпидемии Соединенные Штаты разорвали связи со Всемирной организацией здравоохранения», - написал он в Twitter.

«Этот безответственный режим, не выполнив свой долг перед своим народом, всегда искал выход, чтобы скрыть скандал, который он сам начал. Мир не будет одурачен обвинительным заключением США», - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции завил, что «поскольку они не смогли провести необходимые реформы, мы сегодня прекратим наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения».

Он также говорил, что Всемирная организация здравоохранения не смогла эффективно отреагировать на вспышку коронавируса.