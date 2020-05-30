Мэр Тегерана предложил коалицию мэров мировых метрополий

«Кризис, вызванный COVID-19, кажется, показал всем нам, что методы политического управления на глобальном уровне сталкиваются со многими недостатками. Политики в разных странах не только не могут обеспечить минимальные человеческие ресурсы для человечества, но и неспособны к защите интересов своих граждан», - сказал Пируз Ханачи видеоконференции Организации «Объединенные Города и Местные Власти».

Ханачи предположил, что в нынешних условиях необходимо сформировать коалицию столичных муниципалитетов мира и проводить периодические встречи, нацеленные на разработку совместной программы сотрудничества, чтобы расширить деятельность местных органов власти по оказанию влияния на их основные международные решения под эгидой ОГМВ.

Далее он указал на рост социальной ответственности, которая будет возможна, если отойти от односторонних моделей управления и укрепить глобальный многосторонний подход в рамках определения новых транснациональных коалиций.