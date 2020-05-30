30 мая 2020 г., 15:10
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News Code: 83804835
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Новые санкции США в ядерной сфере идут вразрез с резолюцией 2231 ООН: Иран

Новые санкции США в ядерной сфере идут вразрез с резолюцией 2231 ООН: Иран

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал последний акт США против международного сотрудничества с ИРИ в ядерной сфере явным нарушением резолюции 2231 и Уставы ООН.

Вашингтон в очередной раз ужесточил санкции. Новые ограничения затронут и иностранные компании, работающие на иранских атомных объектах, — в том числе российские и китайские.
"Такой акт игнорирует неотъемлемые права Исламской Республики Иран, и нарушает международный общественный порядок", подчеркнул Мусави.
По его словам, если акт США приведет к негативным последствиям на ядерные права Ирана согласно СВПД, тогда Тегеран предпримет соответствующие практические и правовые шаги.
Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter сообщил, что американские санкции начинают действовать в полном объеме. Исключения, позволявшие сотрудничать с Ираном в ядерной сфере, отменяются. Иностранные специалисты обязаны покинуть страну в течение 60 дней.
Он также заявил о рестрикциях в отношении двух ученого-атомщика иранской Организации по атомной энергии.

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