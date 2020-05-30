30 мая 2020 г., 14:54
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Два иранских документальных фильма получили награды Американского археологического фестиваля

Два иранских документальных фильма получили награды Американского археологического фестиваля

Тегеран, 30 мая, ИРНА - Документальные фильмы «Хафиз и Гёте» и «Варс» получили награду за лучшую музыку и специальный приз жюри на 17-м Международном кинофестивале археологического кино и американского культурного наследия.

В этом году американский кинофестиваль по археологическому и культурному наследию был проведен в режиме онлайн из-за вспышки коронавируса.

В конце кинофестиваля, документальный фильм «Хафиз и Гете», режиссера Фаршада Ферештеххекмата, получил награду за лучшую музыку. Сасан Мохебби является композитором этого документального фильма. Документальный фильм «Варс» Джавада Ватани также получил специальный приз жюри.

В документальном фильме Хафиз и Гете рассматриваются выдержки из биографии великого иранского поэта Шамсуддина Мухаммада Хафиза Ширази и известного немецкого поэта и драматурга Гете. В этом фильме также рассматривается литературное влияние Хафиза на некоторые из произведений Гете, особенно «Восточно-западный диван», и его вдохновение для иранской и восточной культуры в произведениях этого великого мирового писателя.

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