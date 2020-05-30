В Иране пройдет неделя «произведения Чехова»

Несомненно, Антон Чехов является одним из самых известных, популярных русских писателей в Иране и многих других странах мира. В Иране его произведения имели почти два миллиона экземпляров за последние сто лет, и его пьесы всегда исполняются на сцене. За последние 100 лет он стал самым читаемым иностранным писателем в Иране.

«В этом году исполняется 106 лет со дня рождения Чехова, а русская литература всегда пользовалась популярностью у иранцев с такими писателями, как как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П, Чехов и многие другие. Чехова можно считать одним из самых активных писателей своего времени. Он родился в 1860 году и умер в 1904 году», сказал заместитель.

По его словам, за последние десять лет Культурный и международный центр «Город книг» организовал различные литературные программы в Иране и России, и постоянно сотрудничал со многими университетами, литературными центрами и Союзом писателей Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее важные программы, проведенные за последние десять лет, включают конференцию «Саади и Пушкин», конференцию «Иван Бонин», однонедельную программу «Толстой» с участием внука Толстого, и так далее. «Город книги» также провел несколько литературных программ в Московском университете, Союзе русских писателей, Фонде имении Максима Горького, и Московской международной книжной ярмарке с участием исследователей из Ирана и России.

«В этом году Культурный центр «Город книги» в сотрудничестве с Фондом «Русский мир» проводит неделю «произведения Чехова», начиная с 1 июля, в присутствии писателей и ученых из Ирана и России, а также преподавателей и студентов русского языка и литературы», - указал он.