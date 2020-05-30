В Иране число случаев коронавируса превысило 148 тыс.

"За последние сутки выявлены 2282 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 148 950 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 57 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7734 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 116 827 случаев выздоровления среди заразившихся. "2533 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.