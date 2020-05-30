В Иране заявили, что ни одна страна не должна угрожать безопасности моряков



Растад в разговоре с генеральным секретарем Международной морской организации (IMO) Китаком Лимом в режиме видеоконференции отреагировал на угрозы США в области судоходства, призвал к судебному иску со стороны Международной морской организации.

"Когда все международные организации как IMO и "Группа двадцати" (G20) призывают к упрощению глобальной торговли в области перевозки продуктов питания и лекарства, США угрожают военно-морской флот Ирана, и даже наши терминалы отгрузки и загрузки", отметил он.

Китак Лим также поблагодарил Иран за принятые меры во время распространения коронавируса, обещав, что угрозы США в отношении Ирана будут рассмотрены.