В Иране заявили, что ни одна страна не должна угрожать безопасности моряков

Растад в разговоре с генеральным секретарем Международной морской организации (IMO) Китаком Лимом в режиме видеоконференции отреагировал на угрозы США в области судоходства, призвал к судебному иску со стороны Международной морской организации.
"Когда все международные организации как IMO и "Группа двадцати" (G20) призывают к упрощению глобальной торговли в области перевозки продуктов питания и лекарства, США угрожают военно-морской флот Ирана, и даже наши терминалы отгрузки и загрузки", отметил он.
Китак Лим также поблагодарил Иран за принятые меры во время распространения коронавируса, обещав, что угрозы США в отношении Ирана будут рассмотрены.
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Ни одна страна не должна угрожать безопасности моряков. Об этом заявил глава Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад, указав на враждебную позицию США в отношении Ирана, идущая вразрез с международным торговыми правилами.
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