Иран вступил в «элитный клуб беспилотного подводного аппарата»

Forbes впервые сообщил на этой неделе, что Иран запускает новую подводную лодку, которая выглядит как очень маленькая подводная лодка или беспилотный подводный аппарат (UUV).

Конечно, похоже, что это скорее беспилотный подводный аппарат. В этом случае это добавляется к систематическим боевым возможностям Ирана.

С этой возможностью Иран присоединяется к элитному клубу беспилотного подводного аппарата США и Великобритании, двух стран, которые до сих пор были единственными, обладавших этой технологией.

По данным журнала Forbes, иранская подводная лодка вполне сопоставима с большой американским беспилотным подводным аппаратом Boeing (XLUUV).