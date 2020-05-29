"Милан" заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" Азмуна

По информации источника, представители итальянской команды уже ведут переговоры с агентом 25-летнего футболиста Фали Рамадани. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского "Наполи", английских "Лестера" и "Вест Хэма", испанских "Атлетико" и "Севильи". Также окружение игрока предлагало услуги футболиста английским "Арсеналу" и "Эвертону". 10 мая генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил ТАСС, что клуб не ведет переговоров по трансферу Азмуна.

Действующий контракт Азмуна в "Зените" рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его трансфера оценивается в €14,5 млн. Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.

В составе "Зенита" Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в России он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов". За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

Футбольные чемпионаты России и Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Турнир в России планируется возобновить 21 июня, в Италии - 20 июня.