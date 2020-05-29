29 мая 2020 г., 22:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83803908
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16-е заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Кавказе

16-е заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Кавказе

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Сопредседатели Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак и Реза Ардаканиан договоились провести 16-е заседание Постоянной российско-иранской комиссии в Кавказе.

"В пятницу состоялся телефонный разговор министров энергетики Ирана и России Резы Ардаканиана и Александра Новака, сопредседателей Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", сообщает пресс-служба министерства энергетики Ирана.

Стороны договорились провести 16-е заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству осенью 2020 года в Кавказе.

Министры также обменялись мнениями о ходе реализации проекта тепловой электростанции «Сирик» на юге Ирана.

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