16-е заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Кавказе

"В пятницу состоялся телефонный разговор министров энергетики Ирана и России Резы Ардаканиана и Александра Новака, сопредседателей Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", сообщает пресс-служба министерства энергетики Ирана.

Стороны договорились провести 16-е заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству осенью 2020 года в Кавказе.

Министры также обменялись мнениями о ходе реализации проекта тепловой электростанции «Сирик» на юге Ирана.