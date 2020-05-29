Володин поздравил Галибафа с избранием председателем парламента Ирана

«Российской Федерации выступают за продолжение активного взаимодействия с иранскими законодателями в интересах развития сотрудничества между нашими странами, укрепления региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам», цитирует телеграмму Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы еще одной телеграммой поблагодарил Лариджани со работу по межпарламентскому взаимодействию.

«С Вашим участием получили развитие различные форматы межпарламентского сотрудничества, такие как Совещание спикеров парламентов стран Евразии, Международный форум «Развитие парламентаризма». Вы стали одним из инициаторов конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия», — говорится в документе.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.