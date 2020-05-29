Глава минобороны: безопасность в регионе Персидского залива отвечает общим интересам стран региона

По словам Хатами безопасность в зоне Персидского залива отвечает интересам всех стран региона.
Глава иранской минобороны также сообщил, что новейший эсминец «Дена» собственного производства в ближайшее время войдет в состав ВМС Ирана.
Тегеран, 29 мая. ИРНА — Соседние страны несут ответственность за обеспечение безопасности Персидского залива, допуск США в водах региона является стратегической ошибкой со стороны соседей. Об этом как сообщает пресс-служба минобороны Ирана заявил министр обороны Амир Хатами.
По словам Хатами безопасность в зоне Персидского залива отвечает интересам всех стран региона.
Глава иранской минобороны также сообщил, что новейший эсминец «Дена» собственного производства в ближайшее время войдет в состав ВМС Ирана.
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