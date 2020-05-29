Глава минобороны: безопасность в регионе Персидского залива отвечает общим интересам стран региона

Тегеран, 28 мая, ИРНА - В поздравлении с Национальным Днем Азербайджанской Республики, президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что две страны могут сделать большие шаги при поддержке и помощи друг друга и усилиях всех заинтересованных сторон во имя благополучия и интересов двух стран, учитывая высокую политическую волю, которая существует в Тегеране и Баку.