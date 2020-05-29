29 мая 2020 г., 15:21
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News Code: 83803716
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Глава минобороны: безопасность в регионе Персидского залива отвечает общим интересам стран региона

Глава минобороны: безопасность в регионе Персидского залива отвечает общим интересам стран региона

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Соседние страны несут ответственность за обеспечение безопасности Персидского залива, допуск США в водах региона является стратегической ошибкой со стороны соседей. Об этом как сообщает пресс-служба минобороны Ирана заявил министр обороны Амир Хатами.

По словам Хатами безопасность в зоне Персидского залива отвечает интересам всех стран региона.

Глава иранской минобороны также сообщил, что новейший эсминец «Дена» собственного производства в ближайшее время войдет в состав ВМС Ирана.

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