29 мая 2020 г., 15:06
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News Code: 83803699
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В Иране за сутки выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 146 668, летальных исходов — на 7677, зафиксирован 114 931 случай выздоровления. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2819 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 146 668 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 50 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7677 человек.

По словам Джаханпура, зафиксирован 114 931 случай выздоровления среди заразившихся. "2547 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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