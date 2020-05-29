Площадь Накшэ-Джахан включена в список объектов мирового культурного наследия



"Площадь Имама Исфахана, благодаря своему уникальному наследию, историческим, экономическим и городским особенностям, была выбрана и представлена в качестве международного культурного наследия для международных организаций в рамках исследовательского проекта «Горизонт 2020», проводимого Европейским союзом", заявил директор Управления международного научного сотрудничества Исфаханского университета Комейл Тайеби.

«Горизонт 2020» – крупнейшая в истории Европейского Союза программа по исследованиям и инновациям с бюджетом около 80 миллиардов евро, рассчитанным на семь лет (с 2014 по 2020 г.), в дополнение к частным инвестициям, которые будут привлечены фондом. Программа «Горизонт 2020» призвана способствовать увеличению числа инновационных технологий, открытий и перспективных разработок путем продвижения идей из научных лабораторий на рынок.

Накшэ-Джахан является третьей по величине площадью в мире, которая расположена в самом сердце иранского города Исфахан. Площадь построена между 1598 и 1629 годом по приказу персидского шаха Аббаса I. В 1979 году она получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.