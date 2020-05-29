АФК признала «Азади» лучшим стадионом в Центральной и Южной Азии

Стадион Азади считается центральной футбольной ареной и крупнейшим стадионом Ирана, одним из самых вместительных стадионов в мире. Стадион удерживал титул крупнейшего стадиона в мире с 1971 до 1984 года. Расположен на западе Тегерана, южнее олимпийской деревни. Открыт в 1971 году к VII Азиатским играм-1974.

Азади является домашним стадионом сборной Ирана и футбольных клубов Эстеглал и Персеполис.

В 1977 году стадион установил рекорд посещаемости, который до сих не побит. Стадион во время отборочного турнира чемпионата мира 1998 года между Ираном и Саудовской Аравией, который завершился ничьей 1: 1 посетили 120 тыс. зрителей.