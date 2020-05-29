29 мая 2020 г., 09:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83803472
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В Иране прокомментировали заявления Хука

В Иране прокомментировали заявления Хука

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Иран разрушает кампанию максимального давления США при помощи максимального сопротивления, укрепляя решимость и опираясь на национальные возможности, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Мы разрушаем вашу кампанию максимального давления с максимальным сопротивлением, укрепляя решимость и опираясь на национальные возможности. Перед вами стоит выбор: либо признать свое поражение и начать уважать иранский народ, либо продолжать ненавидеть, унижать и изолировать себя", написал Мусави в своем Twitter, комментируя заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Ранее Хук заявил о продолжении успешной стратегии США по оказанию максимального экономического давления и дипломатической изоляции Ирана. При этом он отметил, что иранское руководство оказалось перед выбором между «экономическим коллапсом» страны или переговорами с США.

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