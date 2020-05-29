В Иране прокомментировали заявления Хука

"Мы разрушаем вашу кампанию максимального давления с максимальным сопротивлением, укрепляя решимость и опираясь на национальные возможности. Перед вами стоит выбор: либо признать свое поражение и начать уважать иранский народ, либо продолжать ненавидеть, унижать и изолировать себя", написал Мусави в своем Twitter, комментируя заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Ранее Хук заявил о продолжении успешной стратегии США по оказанию максимального экономического давления и дипломатической изоляции Ирана. При этом он отметил, что иранское руководство оказалось перед выбором между «экономическим коллапсом» страны или переговорами с США.