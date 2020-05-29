Захарова прокомментировала отмену США исключений из санкций по Ирану

"Авторы этой политики, похоже, даже не задаются вопросом, в чем же выгода для самого Вашингтона, какие преференции США получат от подобных действий, если предусмотренные СВПД действия не будут реализованы. Давайте напомним им, что параметры этих проектов были разработаны и согласованы при непосредственном участии американских специалистов и в общем-то они стали ответом на озабоченности американской стороны. Получается так, что не Иран, с деятельностью которого американцы связывают некие высокие риски в ядерной сфере, а сами США не дают завершить реализацию ядерной составляющей СВПД. Отсюда вытекает вопрос: правильно ли мы понимаем, что теперь в Вашингтоне за то, чтобы теперь Иран самостоятельно достраивал, например, реактор в Араке. Совсем недавно такая перспектива, наоборот, пугала американскую сторону", - заявила Захарова в ходе своего онлайн-брифинга.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома.

Реконфигурация реактора в Араке должна проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Модернизацией реактора в Араке первоначально занимались США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.