Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением по поводу действия США

Далее приводится текст заявления.

Безрассудная попытка лиц, принимающих решения в Белом доме, включить двух ученых атомной промышленности страны в список санкций США отражает продолжающуюся враждебность этого правительства в его иррациональном подходе к гордым моджахедам Ирана.

Хотя такие действия не подорвут решимость молодежи этой земли продвигать высокие цели страны, мы пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз объявить недоброжелателям Ирана, что это единственным результатом конфронтации с иранским народом в противоречии принципами международных прав является укрепление воли ученных и исследователей и ослабление позиций и достоинства врагов Ирана на мировой арене.

Трудолюбивые исследователи и ученые нашей страны, особенно те, кто работает и борется за ядерную промышленность страны, рассматривают такие бесконечные движения как признак неудачи противника на пути сопротивления, что делает их более решительными, чем когда-либо, в своей борьбе.