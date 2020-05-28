28 мая 2020 г., 20:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83803315
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Постпред Ирана назвал недавний шаг США последним ударом по Резолюции 2231

Постпред Ирана назвал недавний шаг США последним ударом по Резолюции 2231

Нью-Йорк, 28 мая, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи назвал решение США прекратить своие ядерные исключения окончательным ударом по нарушению резолюции 2231 и их заявлению об участии Вашингтона в ядерной сделке.

«Два года назад Трамп прекратил участие США в ядерной сделке. Теперь, после нарушения Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, Помпео сделал последний удар, наложив штраф за обеспечение выполнения даже основных положений резолюции», - написал постпред в Twitter.

«Утверждение о том, что США все еще участвуют в ядерной сделке, не только нелепо, но и ложно», - добавил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео написал в Твиттере, что «сегодня я закончу исключения санкций для проектов, связанных с ядерной сделкой с Ираном, которые будут реализованы в течение 60 дней. Продолжающаяся эскалация ядерной деятельности Ирана требует прекращения этого сотрудничества».

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