Постпред Ирана назвал недавний шаг США последним ударом по Резолюции 2231

«Два года назад Трамп прекратил участие США в ядерной сделке. Теперь, после нарушения Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, Помпео сделал последний удар, наложив штраф за обеспечение выполнения даже основных положений резолюции», - написал постпред в Twitter.

«Утверждение о том, что США все еще участвуют в ядерной сделке, не только нелепо, но и ложно», - добавил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео написал в Твиттере, что «сегодня я закончу исключения санкций для проектов, связанных с ядерной сделкой с Ираном, которые будут реализованы в течение 60 дней. Продолжающаяся эскалация ядерной деятельности Ирана требует прекращения этого сотрудничества».