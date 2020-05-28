Иран входит в пятерку лучших стран мира по производству оборудования для электростанций

Аббас Алиабади в четверг на церемонии открытия электростанции с комбинированным циклом в Лорестане отметил, что страна обладает всей современной наукой и знаниями в этой области.

На этой церемонии были торжественно открыты первый и второй газовые блоки электростанции с комбинированным циклом в Хоррамабаде, включающие 2 газовых блока, каждый мощностью 162 МВт, и за счет эксплуатации этих блоков 324 МВт было добавлено к выработке электроэнергии в стране.

Кроме того, первая фаза этой электростанции имеет паровой блок мощностью 160 МВт, который будет подключен к национальной электрической сети к концу года.