28 мая 2020 г., 15:00
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News Code: 83803062
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 7628 человек

Число жертв коронавируса в Иране достигло 7628 человек

Тегеран, 28 мая, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7628 человек, выявлены 143 тыс. 849 случаев заражения болезнью, а 112 тыс. 988 случаев выздоровления. сообщил сегодня представитель министерства здравохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 144 849 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 63 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7628 человек.
"2543 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 112 988 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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