Россия назвала подход США в ядерной сделке глобальной угрозой

«В то же время Соединенные Штаты настаивают на том, что у Ирана есть только обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, но не разрешают ему использование ядерной энергии в мирных целях, несмотря на четвертый пункт договора», - написал он в Twitter.

«Это не просто политика двойных стандартов, а ложная попытка против системы ядерного нераспространения», - указал он.

По его словам, «всем ясно, что права в международных отношениях связаны с обязательствами, и наоборот. Международный Суд ООН также подтвердил это».

Иран и великие державы достигли исторического соглашения в июле 2015 года о том, что Иран ограничит свою ядерную деятельность и приостановит некоторые из них, но в мае 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из Соглашения. Он вышел и вновь ввел санкции против Ирана.