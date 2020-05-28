В Иране открыли проекты цифровой экономики с присутствием президента

Большой центр обработки данных Irancell (с 400 стойками телекоммуникационными), открытие облачных сервисов AsiaTeck и план поддержки стартапов, затронутых COVID-19 и интернет-телевидение, - это проекты, которые были открыты в присутствии президента.

Эти проекты были представлены и запущены для улучшения доли внутреннего контента пользователей, а также для облегчения вхождения стартапов в бизнес-процессы.

«Традиционные экономики в мире и в Иране движутся к цифровой», - сказал Рухани на этой церемонии.

Министр связи и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари также на церемонии сказал: «у нас нет выбора, кроме как повысить производительность. Одним из наиболее важных инструментов для этого является технология, а цифровая экономика - лучшая альтернатива нефтяной экономике и выход из текущих проблем».