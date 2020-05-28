28 мая 2020 г., 12:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83802843
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Рухани поздравил с Национальным днем Азербайджанской Республики

Рухани поздравил с Национальным днем Азербайджанской Республики

Тегеран, 28 мая, ИРНА - В поздравлении с Национальным Днем Азербайджанской Республики, президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что две страны могут сделать большие шаги при поддержке и помощи друг друга и усилиях всех заинтересованных сторон во имя благополучия и интересов двух стран, учитывая высокую политическую волю, которая существует в Тегеране и Баку.

«С радостью, я хотел бы выразить свои искренние поздравления по случаю Национального дня Азербайджанской Республики Вам (Ильхаму Алиеву, -ред.), правительству и народу этой страны», - сказал он.

«Иран и Азербайджанская Республика, обладая историческими, культурными и религиозными общностями и интересами между двумя народами, имеют много возможностей для сотрудничества и инвестиций, и помогая друг другу и усилиям всех заинтересованных сторон, могут добиваться больших успехов во имя благополучия и интересов двух стран», говорится в послании.

«Надеюсь, что благодаря преодолению коронавируса в мире и двух странах, помимо осуществления двусторонних отношений и соглашений, мы сможем продолжить сотрудничество по различным региональным и международным вопросам в рамках взаимной поддержки», - заключил он.

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