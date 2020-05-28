Рухани поздравил с Национальным днем Азербайджанской Республики

«С радостью, я хотел бы выразить свои искренние поздравления по случаю Национального дня Азербайджанской Республики Вам (Ильхаму Алиеву, -ред.), правительству и народу этой страны», - сказал он.

«Иран и Азербайджанская Республика, обладая историческими, культурными и религиозными общностями и интересами между двумя народами, имеют много возможностей для сотрудничества и инвестиций, и помогая друг другу и усилиям всех заинтересованных сторон, могут добиваться больших успехов во имя благополучия и интересов двух стран», говорится в послании.

«Надеюсь, что благодаря преодолению коронавируса в мире и двух странах, помимо осуществления двусторонних отношений и соглашений, мы сможем продолжить сотрудничество по различным региональным и международным вопросам в рамках взаимной поддержки», - заключил он.