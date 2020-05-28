Иранский медицинский робот будет служить в больницах за рубежом

Медицинский робот "Keyvan LifeBot", который построен иранской компанией "RTP", был представлен в больнице имени Шахида Хашеминеджада день назад.

Колесное устройство, разработанное для оказания помощи медицинского персонала в борьбе с коронавирусом способно измерять температуру, пульс и даже уровень насыщения крови кислородом.

Этот робот может быть ценным партнером во время вспышки эпидемии COVID-19, и может уменьшить контакт медиков с пациентом и, следовательно, риск заражения персонала.

Кроме того, робот позволит обеспечить быструю и бесперебойную видеосвязь для общения между пациентами и врачами, а также переходя от пациента к пациенту раздать им еду и лекарственные средства.

При этом Гарехани пояснил, что «в настоящее время у нас есть заказ на робот из-за границы, и Катар попросил, чтобы мы поместили на него стул для перевозки пациента, и эта платформа также разрабатывается».

«В настоящее время мы ведем переговоры с несколькими больницами в России», - добавил он.