27 мая 2020 г., 17:38
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News Code: 83802197
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Старший помощник Зарифа провел переговоры со Спецпосланником ООН по Сирии

Старший помощник Зарифа провел переговоры со Спецпосланником ООН по Сирии

Тегеран, 27 мая. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел по особым политическим вопросам Али-Асгар Хаджи провел телефонный разговор со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает пресс-служба МИД Ирана.

"Собеседники были обсуждены ситуация в Сирии, перспективы развития политического процесса, гуманитарные вопросы, проблемы сирийского народа и проведение очередного раунда заседаний конституционного комитета Сирии", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

В ходе переговоров обе стороны подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи сирийскому народу, особенно на фоне вспышки коронавируса, содействия возвращению беженцев, а также продолжения политического процесса для мирного урегулирования сирийского конфликта.

Старший помощник МИД Ирана назвал незаконными и негуманными санкции против Сирии, призвав к отмене односторонних и бесчеловечных санкций против сирийского народа.

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