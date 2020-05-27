Старший помощник Зарифа провел переговоры со Спецпосланником ООН по Сирии

"Собеседники были обсуждены ситуация в Сирии, перспективы развития политического процесса, гуманитарные вопросы, проблемы сирийского народа и проведение очередного раунда заседаний конституционного комитета Сирии", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

В ходе переговоров обе стороны подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи сирийскому народу, особенно на фоне вспышки коронавируса, содействия возвращению беженцев, а также продолжения политического процесса для мирного урегулирования сирийского конфликта.

Старший помощник МИД Ирана назвал незаконными и негуманными санкции против Сирии, призвав к отмене односторонних и бесчеловечных санкций против сирийского народа.