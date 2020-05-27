27 мая 2020 г., 17:20
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News Code: 83802179
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Фильмы Центра документального и экспериментального кино Ирана получили 39 международных наград

Фильмы Центра документального и экспериментального кино Ирана получили 39 международных наград

Тегеран, 27 мая. ИРНА — Фильмы Центра документального и экспериментального кино Ирана за прошедший 1398 иранский год (20 марта 2019 г. – 19 марта 2020 г.) приняли участие в 137 международных мероприятиях и завоевали 39 призов.


За прошедший иранский год производства иранского Центра документального и экспериментального кино были представлены на 137 международных фестивалях, и получили 39 наград. 33 награды были вручены документальным фильмам, а6 наград — мультфильмам.
В прошлом году Центр выиграл 20 мировых наград, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 

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