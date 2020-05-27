Фильмы Центра документального и экспериментального кино Ирана получили 39 международных наград



За прошедший иранский год производства иранского Центра документального и экспериментального кино были представлены на 137 международных фестивалях, и получили 39 наград. 33 награды были вручены документальным фильмам, а6 наград — мультфильмам.

В прошлом году Центр выиграл 20 мировых наград, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

