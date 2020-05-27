Нефтяная торговля между Ираном и Венесуэлой не касается США, заявил Рухани

"Американцы хотят вмешиваться в обычную торговлю между Ираном и дружественной страной (Венесуэлой – ред.), даже в перевозке нефтепродуктов, и это никак их не касается и не совместимо с законом", заявил Рухани на заседании кабинета министров.

Доставку топлива в Венесуэлу осуществляют 5 танкеров под иранским флагом - Clavel, Forest, Faxon, Fortune и Petunia. Три из 5 танкеров уже прибыли в Венесуэлу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро при этом заявил, что Венесуэла и Иран хотят мира. "Мы имеем полное право свободно поставлять любые товары через моря мира", - сказал он.

Он отметил, что революционные народы Ирана и Венесуэлы не поставят на колени перед США.