Нефтяная торговля между Ираном и Венесуэлой не касается США, заявил Рухани

"Американцы хотят вмешиваться в обычную торговлю между Ираном и дружественной страной (Венесуэлой – ред.), даже в перевозке нефтепродуктов, и это никак их не касается и не совместимо с законом", заявил Рухани на заседании кабинета министров.
Доставку топлива в Венесуэлу осуществляют 5 танкеров под иранским флагом - Clavel, Forest, Faxon, Fortune и Petunia. Три из 5 танкеров уже прибыли в Венесуэлу.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро при этом заявил, что Венесуэла и Иран хотят мира. "Мы имеем полное право свободно поставлять любые товары через моря мира", - сказал он.
Он отметил, что революционные народы Ирана и Венесуэлы не поставят на колени перед США.
Тегеран, 27 мая, ИРНА – Перевозка иранских нефтепродуктов в Венесуэлу является обычной торговлей между Ираном и дружественной страной, и это не имеет ничего общего с США. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в среду.
"Американцы хотят вмешиваться в обычную торговлю между Ираном и дружественной страной (Венесуэлой – ред.), даже в перевозке нефтепродуктов, и это никак их не касается и не совместимо с законом", заявил Рухани на заседании кабинета министров.
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