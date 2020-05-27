27 мая 2020 г., 14:38
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News Code: 83801951
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В Иране число случаев коронавируса превысило 140 тыс.

В Иране число случаев коронавируса превысило 140 тыс.

Тегеран, 27 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 141 591, летальных исходов — на 7564, зафиксированы 111 176 случаев выздоровления. Об этом сообщил в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2080 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 141 591 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 56 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7564 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 111 176 случаев выздоровления среди заразившихся. "2551 пациент с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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