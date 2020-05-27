Первый иранский медицинский робот, разработанный иранской инновационной компанией был представлен при участии главы Штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Али Резы Зали.
Этот робот был разработан и изготовлен менее чем за месяц на фоне вспышки коронавируса для удовлетворения потребностей медицинского персонала.
Колесное устройство, разработанное для оказания помощи медицинского персонала в борьбе с коронавирусом способно измерять температуру, пульс и даже уровень насыщения крови кислородом.
Этот робот может быть ценным партнером во время вспышки эпидемии COVID-19, и может уменьшить контакт медиков с пациентом и, следовательно, риск заражения персонала.
Кроме того, робот позволит обеспечить быструю и бесперебойную видеосвязь для общения между пациентами и врачами, а также переходя от пациента к пациенту раздать им еду и лекарственные средства.
Тегеран, 27 мая. ИРНА — Первый в Иране медицинский логистический робот под названием «Keyvan Lifebot» был представлен в больнице имени «Хашеминеджад» в Тегеране.
-
Нефтяная торговля между Ираном и Венесуэлой не касается США, заявил Рухани
Тегеран, 27 мая, ИРНА – Перевозка иранских нефтепродуктов в Венесуэлу является обычной торговлей…
-
В Иране число случаев коронавируса превысило 140 тыс.
Тегеран, 27 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 141 591,…
-
В Иране представлен медицинский робот «Keyvan Lifebot»
Тегеран, 27 мая. ИРНА — Первый в Иране медицинский логистический робот под названием «Keyvan…
-
США прибегают к насилию в ответ на просьбу справедливости: МИД Ирана
Тегеран, 27 мая, ИРНА – Насилие полицейских США в отношении чернокожих не знает никаких границ,…
-
Церемония открытия Парламента (меджлиса) Ирана 11-го созыва
Сегондя парламент (меджлис) Ирана одиннадцатого созыва, выборы в который состоялись в феврале…
-
Иранский парламент является символом религиозной демократии, заявил Рухани
Тегеран, 27 мая. ИРНА — "Парламент является важным символом демократии в мире, а в Иране Исламский…
-
Новый парламент сегодня начал работу в Тегеране
Тегеран, 27 мая, ИРНА – Парламент Ирана 11-го созыва в присутствии глав трех ветвей власти,…
-
Весенняя природа в Герми
Невероятная красивая природа Герми в Регионе Моган на северо-западе Ирана привлекает к себе…
-
Иранский фильм номинирован на звание "лучшая картина" на американском кинофестивале
Тегеран, 26 мая, ИРНА – Фильм «Трофей» режиссера Амира Лашкари номинирован на лучший художественный…
-
МИД: пришло время противостоять насилию США
Тегеран, 26 мая, ИРНА - Министерство иностранных дел Ирана в Twitter объявило, что сотни тысяч…
Your Comment