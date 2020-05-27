В Иране представлен медицинский робот «Keyvan Lifebot»



Первый иранский медицинский робот, разработанный иранской инновационной компанией был представлен при участии главы Штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Али Резы Зали.

Этот робот был разработан и изготовлен менее чем за месяц на фоне вспышки коронавируса для удовлетворения потребностей медицинского персонала.

Колесное устройство, разработанное для оказания помощи медицинского персонала в борьбе с коронавирусом способно измерять температуру, пульс и даже уровень насыщения крови кислородом.

Этот робот может быть ценным партнером во время вспышки эпидемии COVID-19, и может уменьшить контакт медиков с пациентом и, следовательно, риск заражения персонала.

Кроме того, робот позволит обеспечить быструю и бесперебойную видеосвязь для общения между пациентами и врачами, а также переходя от пациента к пациенту раздать им еду и лекарственные средства.