27 мая 2020 г., 14:30
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News Code: 83801931
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В Иране представлен медицинский робот «Keyvan Lifebot»

В Иране представлен медицинский робот «Keyvan Lifebot»

Тегеран, 27 мая. ИРНА — Первый в Иране медицинский логистический робот под названием «Keyvan Lifebot» был представлен в больнице имени «Хашеминеджад» в Тегеране.


Первый иранский медицинский робот, разработанный иранской инновационной компанией был представлен при участии главы Штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Али Резы Зали.
Этот робот был разработан и изготовлен менее чем за месяц на фоне вспышки коронавируса для удовлетворения потребностей медицинского персонала.
Колесное устройство, разработанное для оказания помощи медицинского персонала в борьбе с коронавирусом способно измерять температуру, пульс и даже уровень насыщения крови кислородом.
Этот робот может быть ценным партнером во время вспышки эпидемии COVID-19, и может уменьшить контакт медиков с пациентом и, следовательно, риск заражения персонала.
Кроме того, робот позволит обеспечить быструю и бесперебойную видеосвязь для общения между пациентами и врачами, а также переходя от пациента к пациенту раздать им еду и лекарственные средства.

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