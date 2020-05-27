США прибегают к насилию в ответ на просьбу справедливости: МИД Ирана

"6 лет после воплей Эрика Гарнера, который сказал: "Я не могу дышать", теперь другой чернокожий Джордж Флойд при аресте полицейскими был убит", говорится в заявлении МИД Ирана.

Столкновение между полицией и протестующими произошло в Миннеаполисе вечером во вторник после демонстрации на перекрестке, где накануне в стычке с полицейскими был убит 40-летний афроамериканец Джордж Флойд.

Как сообщают американские СМИ, за первые 4 месяца текущего года более 200 американских граждан погибли в результате насилия полицейских.

Напомним, в июле 2014 года при задержании задушил 43-летнего афроамериканца Эрика Гарнера. Задержание Гарнера было снято на видео, его попытались задержать в Нью-Йорке за подпольную торговлю сигаретами. Несколько полицейских собирались доставить мужчину в участок, тот возмутился и заявил, что ничего противозаконного не делал. Гарнер сопротивлялся аресту, его уложили на землю; Панталео применил удушающий прием — что, кстати, запрещено правилами полиции штата. На видеозаписи слышно, как мужчина несколько раз повторяет: «Я не могу дышать!»; впоследствии эта фраза стала главным лозунгом уличных протестов в Нью-Йорке.