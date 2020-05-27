Иранский парламент является символом религиозной демократии, заявил Рухани



"С 2013 года в области знаний и технологий Ирана поднялся с 21-го места на 16-е, а в области инноваций страна поднялась с 131-го места на 61-е. Это было большое достижение по всему Ирану в различных экономических и социальных сферах", сказал Рухани.

Президент Ирана заявил, что власти страны взяли под контроль ситуацию с COVID-19. "Мы смогли взять ситуацию с распространением коронавируса под свой контроль в 20 провинций, а мы надеемся в ближайшие недели взять под контроль ситуацию с коронавирусом в остальных 11 провинциях страны", сообщил президент.

"В военной области мы поднялись с 22-го места в мире на 14-е место. Сегодня военная мощь Ирана претерпела значительные изменения в различных секторах", уточнил Рухани.

Сегодня парламент (меджлис) Ирана одиннадцатого созыва, выборы в который состоялись в феврале, начал работу, присягнув на верность стране.