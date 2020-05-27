Новый парламент сегодня начал работу в Тегеране

В ходе собрания глава офиса лидера Мохаммад Голпаегани зачитал обращение Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который напомнил депутатам, что Меджлис (парламент Ирана) считается самым главным органом государственной власти.
"Если мы рассматриваем закон как путь страны к вершинам и пунктам назначения, определенным в Конституции, парламент привержен этому жизненно важному пути", говорится в послании лидера.
В своем послании депутатам парламента 11-го созыва Верховный лидер Исламской революции призвал депутатов к правильному познанию приоритетов страны, активному и регулярному участию, надежности, экспертной работе и выполнению законодательных обязанностей.
Лидер также назвал экономику и культуру основными приоритетами страны, подчеркнув необходимость реформы основных направлений народного хозяйства: занятость, производство, инфляция и расточительность и т.п.
Представители иранского парламента в начале нового созыва всегда после церемонии открытия выражают приверженность идеям покойного основоположника имама Хомейни, но в этом году из-за распространения пандемии коронавируса такого порядка не будет. На первом заседании депутаты приняли присягу после чего к ним обратился президент Ирана Хасан Рухани.
11-е парламентские выборы в Иране прошли в Иране 21 февраля. За 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Выборы прошли в 208 избирательных участках в Иране.
Согласно конституции Ирана, парламент является высшим органом законодательной власти.
Тегеран, 27 мая, ИРНА – Парламент Ирана 11-го созыва в присутствии глав трех ветвей власти, официальных лиц и 268 новых представителей начал свою работу в среду утром.
В ходе собрания глава офиса лидера Мохаммад Голпаегани зачитал обращение Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который напомнил депутатам, что Меджлис (парламент Ирана) считается самым главным органом государственной власти.
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