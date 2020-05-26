Лучший гол Лиги чемпионов Азии забил иранский футболист

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Соединенные Штаты не имеют никакого политического, юридического или морального права судить другие страны, им лучше, чтобы заниматься своей собственной грязной и черной историей. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.