26 мая 2020 г., 20:26
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News Code: 83801102
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Лучший гол Лиги чемпионов Азии забил иранский футболист

Лучший гол Лиги чемпионов Азии забил иранский футболист

Тегеран, 26 мая, ИРНА – Гол капитана футбольной команды Персеполис Джалала Хосейни против Аль-Джазиры на последних минутах в Лиге чемпионов Азии избран лучшим.

В опросе Азиатской футбольной конфедерации (АФК) избран лучшим гол Хосейни против эмиратской Аль-Джазиры.

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