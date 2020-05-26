Иран призвал Швейцарию играть более эффективную роль в борьбе с незаконной деятельностью США

Хасан Рухани во вторник в телефонном разговоре с президентом Швейцарии сказал, что швейцарский народ всегда занимал достойную позицию среди иранцев. В настоящее время законодательство США и усиливающееся экономическое давление усложнили жизнь иранского народа.

«Создание механизма финансирования может быть очень эффективным в этой сложной ситуации, и мы ожидаем, что с активизацией этого финансового механизма некоторые финансовые ресурсы Ирана в других странах вернутся в страну», - отметил он.

«Крайне важно, чтобы Европейский союз, особенно три европейская тройка, предприняли необходимые шаги для поддержания ядерной сделки, чтобы сбалансировать выполнение обязательств в этом отношении. И Швейцария может помочь укрепить основы ядерной сделки», - добавил он.

Подчеркнув необходимость развития и углубления отношений со Швейцарией в области экономики, науки и здравоохранения, Рухани указал на необходимость обмена опытом борьбы с коронавирусом, добавив, что страна готова развивать и углублять экономические, научные и медицинские отношения со Швейцарией. «Мы надеемся, что усилия двух стран на пути к миру, стабильности и человечеству будут продолжаться», - продолжил он.

Симонетта Соммаруга также в свою очередь сказала, что «Швейцария будет продолжать работать над тем, чтобы сделать финансовый механизм Швейцарии более активным, чем иранский».