Иран планирует увеличить производство стали на 20% в этом году

Согласно данным Ассоциации производителей стали Ирана, 2 млн. 321 тонны стали в первый месяц иранского года (20 марта - 20 апреля 2020 года) было произведено в стране. Таким образом, объем производства стали вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 2 млн. 274 тысячи тонн.

В последнем отчете Всемирной стальной ассоциации было указано, что производство стального слитка в Иране увеличилось на 4,3% в первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время, глобальное производство стали снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 580 млн. 994 тыс. тонн.

Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар вошли в список основных стран-производителей стали на Ближнем Востоке.