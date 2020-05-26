26 мая 2020 г., 14:38
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News Code: 83800734
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Иран планирует увеличить производство стали на 20% в этом году

Иран планирует увеличить производство стали на 20% в этом году

Тегеран, 26 мая, ИРНА – Иран запланировал производство 33 млн. тонн стали в текущем иранском году (начавшемся 21 марта 2020 года), увеличив производства стали на 20%.

Согласно данным Ассоциации производителей стали Ирана, 2 млн. 321 тонны стали в первый месяц иранского года (20 марта - 20 апреля 2020 года) было произведено в стране. Таким образом, объем производства стали вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 2 млн. 274 тысячи тонн.

В последнем отчете Всемирной стальной ассоциации было указано, что производство стального слитка в Иране увеличилось на 4,3% в первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время, глобальное производство стали снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 580 млн. 994 тыс. тонн.

Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар вошли в список основных стран-производителей стали на Ближнем Востоке.

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