26 мая 2020 г., 14:24
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В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 26 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 139 511, летальных исходов — на 7508, зафиксированы 109 437 случаев выздоровления. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1787 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 139 511 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 57 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7508 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 109 437 случаев выздоровления среди заразившихся. "2567 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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