Иранские керамические плитки с нанопокрытием экспортированы в страны Персидского залива

Говоря об использовании нанопокрытия в иранских керамических плитках, она сказала, что компания начала использовать иранские инструменты для производства нанопокрытия.

Гольпур отметила, что экспорт иранских керамических плиток с нанопокрытием в страны Персидского залива и Средней Азии свидетельствует о высоком уровне продуктов.

По ее словам, компания "Негар Гостар Джавид" уже экспортировала около 216 тыс. керамических плиток и более 2 млн. декоративной плитки.

