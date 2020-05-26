26 мая 2020 г., 13:28
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Иранские керамические плитки с нанопокрытием экспортированы в страны Персидского залива

Иранские керамические плитки с нанопокрытием экспортированы в страны Персидского залива

Тегеран, 26 мая, ИРНА – Производителям иранских керамических плиток с нанопокрытием удались экспортировать свои продукты в соседние страны, в частности в страны Персидского залива. Об этом сообщила генеральный директор компании "Негар Гостар Джавид" Розита Гольпур.

Говоря об использовании нанопокрытия в иранских керамических плитках, она сказала, что компания начала использовать иранские инструменты для производства нанопокрытия.
Гольпур отметила, что экспорт иранских керамических плиток с нанопокрытием в страны Персидского залива и Средней Азии свидетельствует о высоком уровне продуктов.
По ее словам, компания "Негар Гостар Джавид" уже экспортировала около 216 тыс. керамических плиток и более 2 млн. декоративной плитки.
 

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