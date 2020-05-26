Twitter заблокировал аккаунт посольства ИРИ в России

Администрация Twitter пока не стала отвечать на вопрос посольства Ирана о причине блокировки аккаунта.
Ранее, Twitter также заблокировал аккаунты нескольких иранских информационных агентств.
В феврале текущего года корпорация Google также удалила несколько аккаунтов, связанных с представительством иранской телерадиовещательной корпорации в Лондоне.
Агентство Франс Пресс год назад со ссылкой на Twitter сообщило, что иранские аккаунты заблокированы из-за сообщений, которые идут вразрез с политикой администрации США.
Москва, 26 мая, ИРНА – Пресс-служба посольства Ирана в России в понедельник сообщила о блокировке в Twitter аккаунта иранского посольства на русском языке без известной причины.
Администрация Twitter пока не стала отвечать на вопрос посольства Ирана о причине блокировки аккаунта.
-
Иран призвал Швейцарию играть более эффективную роль в борьбе с незаконной деятельностью США
Тегеран, 26 мая, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с швейцарской коллегой…
-
Иран планирует увеличить производство стали на 20% в этом году
Тегеран, 26 мая, ИРНА – Иран запланировал производство 33 млн. тонн стали в текущем иранском…
-
Чемпионат Азии по мини-футболу среди женщин состоится в сентябре 2021
Тегеран, 26 мая, ИРНА - Главный тренер женской сборной Ирана по мини-футболу Шахназ Яри объявила…
-
В Иране за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 26 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 139 511,…
-
Иранские керамические плитки с нанопокрытием экспортированы в страны Персидского залива
Тегеран, 26 мая, ИРНА – Производителям иранских керамических плиток с нанопокрытием удались…
-
Посадка саженцев риса в иранском Гиляне
Крестьяне садят саженцы риса на рисовых полях в провинции Гилян на севере Ирана.
-
Весенняя природа деревни Машаех Чахармахала и Бахтиари
Весной деревня Машаех в городе Кияр, Чахармахала и Бахтиари, имеет первозданную природу, полную…
-
Вице-президент Ирана поздравил с Национальным днем Республики Грузия
Тегеран, 26 мая, ИРНА - В своем послании премьер-министру Грузии Георгию Гахарии первый вице-президе…
-
Twitter заблокировал аккаунт посольства ИРИ в России
Москва, 26 мая, ИРНА – Пресс-служба посольства Ирана в России в понедельник сообщила о блокировке…
-
МИД Ирана: США не имеют права судить другие страны
Тегеран, 25 мая. ИРНА — Соединенные Штаты не имеют никакого политического, юридического или…
Your Comment