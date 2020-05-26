Twitter заблокировал аккаунт посольства ИРИ в России

Администрация Twitter пока не стала отвечать на вопрос посольства Ирана о причине блокировки аккаунта.

Ранее, Twitter также заблокировал аккаунты нескольких иранских информационных агентств.

В феврале текущего года корпорация Google также удалила несколько аккаунтов, связанных с представительством иранской телерадиовещательной корпорации в Лондоне.

Агентство Франс Пресс год назад со ссылкой на Twitter сообщило, что иранские аккаунты заблокированы из-за сообщений, которые идут вразрез с политикой администрации США.