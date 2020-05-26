26 мая 2020 г., 09:31
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Twitter заблокировал аккаунт посольства ИРИ в России

Twitter заблокировал аккаунт посольства ИРИ в России

Москва, 26 мая, ИРНА – Пресс-служба посольства Ирана в России в понедельник сообщила о блокировке в Twitter аккаунта иранского посольства на русском языке без известной причины.

Администрация Twitter пока не стала отвечать на вопрос посольства Ирана о причине блокировки аккаунта.
Ранее, Twitter также заблокировал аккаунты нескольких иранских информационных агентств.
В феврале текущего года корпорация Google также удалила несколько аккаунтов, связанных с представительством иранской телерадиовещательной корпорации в Лондоне.
Агентство Франс Пресс год назад со ссылкой на Twitter сообщило, что иранские аккаунты заблокированы из-за сообщений, которые идут вразрез с политикой администрации США.

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