МИД Ирана: Сша не имеют права судить другие страны

Мусави опроверг недавний необоснованный доклад Государственного департамента США по Ирану, и назвал новые обвинения в адрес Ирана новым заговором и иллюзией, направленными на психологическую войну и оказание давления на Тегеран.

По его словам США в прошлом столетии под ложными предлогами вмешались по меньшей мере во внутренние дела 55 независимых странах мира. "Только с 2017 года к 33 странам были введены санкции, многие из которых оказали разрушительное воздействие на жизнь граждан этих стран", добавил он.

Мусави отметил, что США зарегистрировали 135 крупных войн в своей истории и потратили 16 лет из 243-летней истории на войну, убийства, кровопролитие и использование всех видов обычного и нетрадиционного оружия.

Мусави назвал Соединенные Штаты протеррористическим режимом и террористическим государством, который, согласно имеющейся информации, с 1960-х годов поддерживало по меньшей мере восемь крупных террористических групп в Западной Азии, Европе и Латинской Америке.