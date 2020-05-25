Россия: цель противников СВПД помешать формированию доверия к мирному характеру ядерной программы Ирана

"Цель СВПД — восстановить доверие к исключительно мирному характеру ядерной программы Ирана. СВПД с этой задачей справляется. Никаких признаков военного измерения в этой программе МАГАТЭ не находит. У противников ядерной сделки цель противоположная — всеми силами помешать формированию доверия", написал Ульянов в своем Twitter.