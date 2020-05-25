Россия: цель противников СВПД помешать формированию доверия к мирному характеру ядерной программы Ирана

"Цель СВПД — восстановить доверие к исключительно мирному характеру ядерной программы Ирана. СВПД с этой задачей справляется. Никаких признаков военного измерения в этой программе МАГАТЭ не находит. У противников ядерной сделки цель противоположная — всеми силами помешать формированию доверия", написал Ульянов в своем Twitter.
Тегеран, 25 мая. ИРНА — Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал главную цель Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе восстановлением доверия к исключительно мирному характеру ядерной программы Ирана, заявив, что у противников иранской ядерной сделки противоположная цель.
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