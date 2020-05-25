25 мая 2020 г., 14:57
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News Code: 83799785
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В Иране за сутки выявили 2023 случая заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2023 случая заражения коронавирусом

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 137 724, летальных исходов — на 7451, зафиксированы 107 713 случаев выздоровления. Об этом сообщил в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2023 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 137 724 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 34 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7451 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 107 713 случаев выздоровления среди заразившихся. "2585 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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