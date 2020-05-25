25 мая 2020 г., 09:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83799568
1 Persons

Иран осудил внешнее вмешательство во внутренние дела Китая

Иран осудил внешнее вмешательство во внутренние дела Китая

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил любое внешнее иностранное вмешательство во внутренние дела Китая, подтвердив поддержку Тегераном политики «одного Китая».

"Невмешательство в дела других стран, защита территориальной целостности стран мира и уважение их национального суверенитета являются одними из четких и неизменных принципов во внешней политике Ирана", сказал Мусави.

"Исходя из этих принципов, Иран подчеркивает важность соблюдения политики «одного Китая», осуждает любое внешнее вмешательство во внутренние дела Китая и любой ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности этой страны и подчеркивает необходимость обеспечения законности и поддержания порядка в интересах стабильности, благосостояния и безопасности народа Гонконга", подчеркнул представитель иранского МИД.

Ранее в МИД КНР заявили, что страны, высказывающие несогласие или озабоченность по поводу планируемого закона «О национальной безопасности для Гонконга», должны прекратить вмешательство во внутренние дела этой страны.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 7 =