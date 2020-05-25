Иран осудил внешнее вмешательство во внутренние дела Китая

"Невмешательство в дела других стран, защита территориальной целостности стран мира и уважение их национального суверенитета являются одними из четких и неизменных принципов во внешней политике Ирана", сказал Мусави.

"Исходя из этих принципов, Иран подчеркивает важность соблюдения политики «одного Китая», осуждает любое внешнее вмешательство во внутренние дела Китая и любой ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности этой страны и подчеркивает необходимость обеспечения законности и поддержания порядка в интересах стабильности, благосостояния и безопасности народа Гонконга", подчеркнул представитель иранского МИД.

Ранее в МИД КНР заявили, что страны, высказывающие несогласие или озабоченность по поводу планируемого закона «О национальной безопасности для Гонконга», должны прекратить вмешательство во внутренние дела этой страны.