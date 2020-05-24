24 мая 2020 г., 10:07
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News Code: 83799068
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Министр нефти Венесуэлы выразил благодарность Ирану

Министр нефти Венесуэлы выразил благодарность Ирану

Тегеран, 24 мая, ИРНА - Когда иранский нефтяной танкер Fortune приблизился к Венесуэле, новый министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами написал в Twitter «Спасибо, братья».

«Сотрудничество между Ираном и Венесуэлой в области энергетики, помимо объединения нас в качестве государств-членов ОПЕК, основано на научном обмене и развитии добычи углеводородов», - написал Эль-Айссами на своей странице в Twitter.

«От имени Николаса Мадуро и всех граждан Венесуэлы я приветствуем суда Исламской Республики Иран, которые намерены войти в наши порты. Это энергетическое сотрудничество направлено на всестороннее развитие наших людей», - отметил он.

По данным центра обработки данных Marinetraffic, иранское судно Fortune в настоящее время находится на северном побережье Южной Америки (NCSA) и направляется в Венесуэлу, но порт назначения пока неизвестен.

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